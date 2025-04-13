Верховная рада проголосует за продление военного положения на Украине

Верховная рада в апреле продлит военное положение и мобилизацию ещё на 90 дней, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк. По его словам, это означает, что грядущим летом президентские и парламентские выборы не состоятся. Ранее западные и украинские СМИ писали, что офис Зеленского якобы начал подготовку к избирательной кампании и голосование может пройти уже в июле. Аналитики считают, что в реальности киевский режим не заинтересован в проведении выборов и поэтому будет стараться максимально пролонгировать военное положение.

Верховная рада намерена в скором времени продлить на 90 дней военное положение и мобилизацию, срок действия которых истекает 9 мая. Об этом заявил украинский депутат Ярослав Железняк.

«Военное положение и мобилизация будут продлены. Причём будут продлены достаточно скоро. Это случится 15—18 апреля... На 90 дней», — цитирует Железняка ТАСС.

Парламентарий утверждает, что Владимир Зеленский внесёт в парламент соответствующие законопроекты 14 или 15 апреля. Сначала документы рассмотрит профильный комитет, после чего их вынесут на общее голосование. Железняк уточнил, что продление военного положения обычно осуществляется за две недели до истечения срока его действия.

По словам политика, пролонгация военного положения сделает невозможным организацию президентских или парламентских выборов в августе, так как на проведение этих избирательных кампаний по закону необходимо 60 и 90 дней соответственно.

«Все, кто ожидал, что осенью... будут объявлены выборы, немного ошибались», — заключил депутат.

Железняк также подчеркнул, что продление военного положения и мобилизации должно стать сигналом как для внутренних сил на Украине, так и для зарубежных спонсоров Киева.

«Если Рада принимает решение о продлении военного положения, причём сразу на 90 дней, наверное, обещания про быстрое завершение (конфликта. — RT), в том числе со стороны американских партнёров... не очень реалистично выглядят», — сказал он.

Ранее о вероятном продлении военного положения упоминал и спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

«Мне кажется, что украинский парламент поддержит в очередной раз и продление военного положения, и продление мобилизации», — сказал он 11 апреля в интервью «5 каналу».

«Прорабатываем варианты»

Заявления Железняка и Стефанчука прозвучали на фоне сообщений в СМИ о том, что киевский режим якобы начал подготовку к президентским выборам. С соответствующим утверждением в прошлом месяце выступил журнал The Economist со ссылкой на источники в Киеве.

«Сейчас ведётся серьёзная подготовка к тому, чтобы Зеленский довольно скоро предстал перед электоратом во второй раз... Источники расходятся во мнениях относительно точных дат, но большинство считают, что Зеленский ориентируется на лето», — говорилось в публикации.

По информации издания, в конце марта Зеленский якобы дал указание своему офису приступить к подготовке к выборам после достижения договорённости о полном прекращении огня.

Один из источников газеты заявлял, что голосование может пройти уже в июле, чтобы застать украинскую оппозицию врасплох и не дать ей возможности подготовиться.

В начале апреля эту информацию подтвердил портал «СТРАНА.ua», отметив, что подготовка к якобы «переизбранию Зеленского на второй срок действительно активизировалась». В публикации утверждалось, что дата голосования будет определяться на основании уверенности офиса Зеленского в его победе.

Впрочем, подобные сообщения опроверг руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак.

«Абсолютная глупость. Невозможно планировать выборы, пока ещё продолжаются боевые действия», — сказал он в интервью Corriere della Sera.

11 апреля в ходе выступления в Раде Руслан Стефанчук сообщил, что подготовка к выборам всё же ведётся, но процесс находится «на очень ранней стадии».

В тот же день он отметил, что для проведения выборов после завершения военного положения потребуется принять специальный закон, поскольку в Конституции Украины необходимые для этого положения отсутствуют.

«Выборы, которые будут на Украине после завершения военного положения, не подпадают ни под одну квалификацию, которые есть в Конституции. У нас есть очередные и внеочередные выборы. А это будут посточередные, то есть постконфликтные выборы. И для их проведения потребуется отдельный законодательный акт», — пояснил спикер.

По его словам, определённые подготовительные действия для создания такого закона парламентарии уже предпринимают.

«Мы встречались с председателем Центральной избирательной комиссии, потому что надо понять, что делается с реестром избирателей. Кроме того, есть много дискуссионных вопросов, которые предстоит решить, в частности, пройдут выборы президента, парламента и местные вместе или отдельно. Здесь много вопросов, на которые мы не готовы дать ответ, но мы прорабатываем варианты», — приводит слова Стефанчука ТАСС.

«Рискованное предприятие»

По мнению аналитиков, в реальности киевские власти не заинтересованы в проведении выборов, а в СМИ этот вопрос раскручивают главным образом противники Зеленского.

«Данную тему раскачивают американские инсайдеры и политическая оппозиция внутри Украины, которая видит в гипотетических выборах шанс вернуться в реальную политику. Для Зеленского же это рискованное предприятие, результат которого зависит от того, кто из внешних партнёров будет финансировать и контролировать весь процесс. Например, нынешняя американская администрация явно не благоволит к главе киевского режима», — заявил в комментарии RT заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

С его точки зрения, именно поэтому Зеленскому невыгодно отменять военное положение, так как во время его действия выборы проводиться не будут.

«Помимо этого, отказ от военного положения автоматически приведёт к снятию ограничений на выезд из страны. Очевидно, что сотни тысяч военнообязанных украинцев и членов их семей воспользуются этой возможностью и покинут Украину. Это тоже важный фактор», — утверждает Скориков.

Политолог Владимир Скачко, в свою очередь, уверен, что вероятное продление в мае военного положения не встретит никакого реального противодействия со стороны граждан Украины.

«Украинское общество внутренне воспримет продление военного положения негативно, но внешне будет аплодировать ему. Общество сейчас забито, задавлено, оно не в состоянии чётко сформулировать свои протестные настроения, недовольство никак не проявляется. Кроме того, степень русофобии там сейчас преобладает над здравым смыслом», — констатировал Скачко в беседе с RT.

Схожее мнение в разговоре с RT выразил научный сотрудник Института стран СНГ политолог Александр Дудчак.