WP: Трамп планирует за год депортировать из США 1 млн мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа планирует за год депортировать из страны около 1 млн нелегальных мигрантов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета The Washington Post.

"По словам четырех действующих и бывших федеральных чиновников, которые напрямую знакомы с этими планами, в частных беседах постоянно всплывает одна заветная цифра: это 1 млн", - пишет издание.

Как отмечает газета, эта цифра сильно превышает прежний рекорд в 400 тыс. депортаций, который был установлен во времена администрации президента США Барака Обамы (занимал должность президента США с 2009 по 2017 год). Как подчеркивает The Washington Post, аналитики считают эту цифру нереалистичной, так как для этой задачи выделено недостаточное количество сотрудников правоохранительных органов и финансирования. Кроме того, отмечает газета, мигранты имеют право обратиться в суд и оспорить свою депортацию.

По данным издания, одним из ответственных за координацию между ведомствами при достижении этой цели является заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. The Washington Post указывает, что команда Трампа планирует достичь цели путем депортации 1,4 млн мигрантов, в отношении которых уже вынесено соответствующее решение суда. Как утверждают собеседники газеты, администрация США ведет переговоры о репатриации мигрантов по меньшей мере с 30 странами.

Издание подчеркивает, что администрация Трампа прекратила публиковать ежемесячную статистику по числу депортированных. При этом Министерство внутренней безопасности США указывало, что с начала года из страны были высланы 117 тыс. человек.

Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики США. После вступления 20 января в должность президента он подписал указ о введении на границе с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Министерство внутренней безопасности расширило полномочия американских правоохранительных органов, позволив им депортировать нелегалов по так называемой ускоренной процедуре, то есть без решения иммиграционного суда. По данным источника газеты New York Post в министерстве внутренней безопасности, более 100 тыс. человек были высланы из страны после инаугурации Трампа.