Трамп захотел создать запасы редкоземельных металлов для противодействия Китаю

Президент США Дональд Трамп готовит указ о создании стратегических запасов редкоземельных металлов для противодействия Китаю. Об этом пишет Financial Times.

В материале уточняется, что Белый дом разрабатывает план накопления глубоководных металлов, чтобы снизить зависимость от китайских поставок критически важных ресурсов для аккумуляторов, электроники и оборонной промышленности. Согласно проекту, запасы будут обеспечивать резерв на случай эскалации торговых конфликтов или прямого ограничения экспорта со стороны КНР.

7 апреля глава Минфина США Скотт Бессент рассказал журналистам, что со стороны Украины сделку по недрам с Соединенными Штатами срывают те, «кто сидит на потоках». По его словам, сейчас соглашение представляет собой сценарий обоюдного выигрыша, так как деньги от него идут и украинской, и американской сторонам.