На Украине завявили, что Зеленский активно готовится к выборам

Владимир Зеленский активно готовится к выборам, несмотря на свои публичные заявления о том, что они не состоятся, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Зеленский вовсю готовится к выборам, несмотря на публичную ложь о том, что их не будет», — написал он в своём Telegram-канале.

Дубинский отметил, что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отвечает за интеллектуальную часть предвыборной стратегии.

Он добавил, что для реализации кампании привлекли политтехнологов Дмитрия Царенко и Виктора Березенко, которые, по его словам, известны благодаря продвижению идеи о разделении Украины на три части, что может стать основой предвыборной риторики Зеленского.

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что на Украине приступили к подготовке к выборам.