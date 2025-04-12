Итальянские учебники по географии за седьмой класс содержат карты, на которых Крым обозначен как территория России. Своё возмущение по этому поводу выразила украинская активистка в республике Алёна Ким.

По её словам, прозвучавшим в эфире украинского телеканала «Новости.Live», украинские и итальянские активисты проанализировали более 60 учебников по географии, изданных в 2010—2024 годах.

«Это ужасно: по нарастающей мы видели, как изменяется информация об Украине... Во многих учебниках с 2022 года Крым обозначен как российская территория», — возмутилась Ким.

Ранее председатель комитета по иностранным делам сейма Польши Павел Коваль предостерёг президента США Дональда Трампа от «исторической ошибки» с признанием Крыма.