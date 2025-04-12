Белый дом сделал заявление о переговорах с Ираном

Администрация США подтвердила, что второй раунд консультаций с Ираном запланирован на 19 апреля. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Стороны договорились вновь встретиться 19 апреля", - отмечается в документе.

12 апреля в Омане прошли переговоры представителей Тегерана и Вашингтона по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Делегацию Ирана возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, США - спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

МИД Ирана сделал заявление после завершения переговоров с США

Как сообщили в МИД исламской республики, встреча прошла конструктивно и в спокойной атмосфере, стороны договорились продолжить переговоры. Второй раунд пройдет в Омане 19 апреля.