Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью газете Handelsblatt, что Украина не может стать членом ЕС и НАТО до окончания конфликта.

Он подчеркнул, что Украина — это очень большая европейская страна, однако она находится «в состоянии войны», из-за чего, по его словам, не может стать членом НАТО или Европейского союза.

«Обещание членства в ЕС имеет силу, как и перспектива вступления в НАТО, но для того, чтобы оба эти события произошли, сначала должна закончиться война», — цитирует политика ТАСС.

Зампредседателя парламентской группы по США и глава комитета партии «Альтернатива для Германии» по делам ЕС Харальд Вайель ранее выразил мнение, что Мерц может поддержать конфликт на Украине назло США.

В Bloomberg также писали, что Германия готовится возглавить Европу.