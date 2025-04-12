Будущий канцлер Германии оценил возможность переговоров с Путиным

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Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью газете Handelsblatt оценил вероятность переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что пока не задумывался над этой возможностью.

Будущий канцлер Германии оценил возможность переговоров с Путиным
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Политик заявил, что встретится или позвонит российскому лидеру только тогда, когда станет ясно, что разговор будет иметь продолжение и каким образом это будет происходить.

Мерц добавил, что ключевым фактором здесь выступает европейское единство. Он также высказался о возможной отправке немецкого миротворческого контингента на Украину.

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По словам политика, он не объявляет об этом публично, но и не исключает, что является частью стратегической сдержанности.

Он добавил, что Украина является особым случаем, поскольку большая европейская страна не может вступить ни в НАТО, ни в ЕС, пока на ее территории идет конфликт.

«Прежде всего, эта война должна прекратиться. Обещание о вступлении в ЕС остается в силе, и перспектива вступления в НАТО тоже, но и для того, и для другого сначала должна быть прекращена война», — сказал Мерц.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидером победившего на выборах в бундестаг блока ХДС/ХСС. Украинский лидер заявил, что Германия является лидером в поставках систем ПВО на Украину и играет большую роль в обеспечении финансовой устойчивости республики.

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