Будущий канцлер Германии оценил возможность переговоров с Путиным

Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью газете Handelsblatt оценил вероятность переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что пока не задумывался над этой возможностью.

Политик заявил, что встретится или позвонит российскому лидеру только тогда, когда станет ясно, что разговор будет иметь продолжение и каким образом это будет происходить.

Мерц добавил, что ключевым фактором здесь выступает европейское единство. Он также высказался о возможной отправке немецкого миротворческого контингента на Украину.

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По словам политика, он не объявляет об этом публично, но и не исключает, что является частью стратегической сдержанности.

Он добавил, что Украина является особым случаем, поскольку большая европейская страна не может вступить ни в НАТО, ни в ЕС, пока на ее территории идет конфликт.

«Прежде всего, эта война должна прекратиться. Обещание о вступлении в ЕС остается в силе, и перспектива вступления в НАТО тоже, но и для того, и для другого сначала должна быть прекращена война», — сказал Мерц.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидером победившего на выборах в бундестаг блока ХДС/ХСС. Украинский лидер заявил, что Германия является лидером в поставках систем ПВО на Украину и играет большую роль в обеспечении финансовой устойчивости республики.