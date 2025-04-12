В Раде прокомментировали инцидент со сбитым F-16

Украинские ПВО могли сбить свой же истребитель F-16, который потерпел крушение сегодня при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

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«Система «свой - чужой» до сих пор не отрегулирована», – написала Безуглая в своем телеграм-канале.

Депутат вспомнила об аналогичном случае в августе 2024 года. Результаты расследования инцидента не опубликованы до сих пор.

Стали известны подробности биографии летчика сбитого F-16

Напомним, ранее сообщалось, что самолет упал, выполняя боевое задание, а его пилот погиб.