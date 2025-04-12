В Раде прокомментировали инцидент со сбитым F-16

В Раде допустили, что Украина сама сбила свой F-16
Украинские ПВО могли сбить свой же истребитель F-16, который потерпел крушение сегодня при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«Система «свой - чужой» до сих пор не отрегулирована», – написала Безуглая в своем телеграм-канале.
Депутат вспомнила об аналогичном случае в августе 2024 года. Результаты расследования инцидента не опубликованы до сих пор.
Стали известны подробности биографии летчика сбитого F-16
Напомним, ранее сообщалось, что самолет упал, выполняя боевое задание, а его пилот погиб.