В Раде допустили, что Украина сама сбила свой F-16

ТК «Звезда»

Украинские ПВО могли сбить свой же истребитель F-16, который потерпел крушение сегодня при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

В Раде прокомментировали инцидент со сбитым F-16
© DPA/ТАСС
«Система «свой - чужой» до сих пор не отрегулирована», – написала Безуглая в своем телеграм-канале.

Депутат вспомнила об аналогичном случае в августе 2024 года. Результаты расследования инцидента не опубликованы до сих пор.

Стали известны подробности биографии летчика сбитого F-16

Напомним, ранее сообщалось, что самолет упал, выполняя боевое задание, а его пилот погиб.

В мире
Марьяна Безуглая
Верховная Рада
Украина