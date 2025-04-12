В Анталье началась встреча глав МИД Армении и Турции

Встреча министров иностранных дел Армении и Турции Арарата Мирзояна и Хакана Фидана началась в Анталье. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

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"В Анталье началась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана", - написала она в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее в Анталье состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Собеседники договорились продолжить диалог по нормализации отношений в рамках мирного процесса между Ереваном и Баку.