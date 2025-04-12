Президент США Дональд Трамп стремится достичь мира на Украине ради получения Нобелевской премии мира, которая до этого была вручена экс-главе Белого дома Бараку Обаме. Об этом изданию The Sun рассказал экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, Трампа всегда раздражал тот факт, что Обама получил премию, а он нет. Болтон подчеркнул, что на это есть веские причины, ведь экс-президент «ее не заслуживал».

Обама получил Нобелевскую премию мира в 2009 году «за усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми. Он стал четвертым американским президентом после Теодора Рузвельта, Вудро Вильсона и Джимми Картера, который был награжден Нобелевской премией мира.

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Ранее сообщалось, что глава офиса украинского президента Андрей Ермак был специально назначен в переговорную группу с американцами для подписания соглашения о фактической капитуляции Киева.