МИД Ирана сделал заявление после завершения переговоров с США

В столице Омана Маскате завершились непрямые переговоры между Исламской Республикой Иран и США по вопросу ослабления санкций и ядерной проблематике. Об этом сообщает официальный телеграм-канал МИД Ирана.

Переговоры прошли в субботу при посредничестве Омана.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Сейед Аббас Аракчи и спецпредставитель президента США по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф обменялись мнениями своих правительств по вопросам, связанным с ядерной программой Ирана и отменой антииранских санкций.

Переговоры были непрямыми и велись через министра иностранных дел Омана, однако Аракчи и Уиткофф все же поговорили друг с другом в течение нескольких минут.

«Стоит отметить, что после более чем двух с половиной часов непрямых переговоров главы иранской и американской делегаций поговорили в течение нескольких минут в присутствии министра иностранных дел Омана, когда уже покидали место проведения переговоров», — сказано в сообщении иранского МИД.

Стороны договорились, что переговоры продолжатся на следующей неделе.

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Reuters отмечает, что Аракчи добавил, что переговоры прошли в «продуктивной и позитивной атмосфере».

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи ранее заявил в соцсети X, что у каждой делегации на переговорах есть своя отдельная комната, и они обмениваются сообщениями через министра иностранных дел Омана.

«В настоящее время основное внимание на переговорах будет уделяться деэскалации региональной напряженности, обмену заключенными и ограниченным соглашениям об ослаблении санкций против Ирана в обмен на контроль над ядерной программой Тегерана», — сообщил агентству Reuters источник в Омане.

Багаи опроверг эту информацию, но не уточнил, что именно в ней неверно.