Трамп продлил действие режима ЧП в США из-за России

Президент США Дональд Трам продлил действие режима ЧП в стране, введенного еще его предшественником Джо Байденом из-за вредоносных действий России. Соответствующий указ глава Белого дома подписал 12 апреля.

«Продление действия чрезвычайного положения в связи с указанными вредоносными внешнеполитическими действиями правительства Российской Федерации», – говорится в тексте.

Напомним, что режим ЧП из-за внешней политики России был введен Байденом еще в 2021 году, до начала СВО. Причиной указывались якобы многочисленные попытки Москвы вмешаться в выборы на территории США.

Трамп обратился с призывом к России

Кроме того, Байден обвинял Россию во влиянии на иностранные правительства с целью подорвать политику США.