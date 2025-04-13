Депутат Ахмади: угрозы Ирану могут подвести к мысли о самозащите

Тегеран не нуждается в ядерном оружии, но давление и угрозы могут подтолкнуть к мысли о самозащите любую страну. Об этом заявил РИА Новости член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Вахид Ахмади.

"Официальная позиция Исламской Республики - позиция, озвученная Верховным лидером: мы не стремимся к созданию ядерного оружия... Однако поведение и давление других, возможно, создадут иные условия", - сказал собеседник агентства.

Ахмади добавил, что Иран в настоящее время обладает мощью и не нуждается в создании ядерного оружия, чтобы защитить себя. Депутат напомнил, что Тегеран не стремится к созданию ядерного оружия, поскольку оно запрещено фетвой - религиозным предписанием Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Парламентарий отметил, что любая страна, чье существование и общественные интересы ставятся под угрозу, имеет право защитить себя любым возможным способом в соответствии с международным правом.

При этом речь не идет об ограничении в используемых средствах, и "закон шариата и закон разума предписывают одно и то же", заключил Ахмади. В Омане состоялись непрямые переговоры Ирана и США, в ходе которых стороны обменялись мнениями через посредников. Вашингтон и Тегеран намерены встретиться вновь через неделю, чтобы обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана.

При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".