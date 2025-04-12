В США сообщили о готовности Трампа пойти на уступки Ирану

Президент США Дональд Трамп готов к компромиссу в переговорах с Тегераном, что позволит заключить сделку относительно иранской ядерной программы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на «источник, знакомый с этим вопросом».

Источник сообщил, что «Трамп готов к компромиссу» и ждет заключения сделки с Тегераном.

«Если первоначальные переговоры в субботу будут положительными, прямые переговоры между Уиткоффом и Аракчи могут состояться позже в тот же день или в воскресенье», — пишет издание.

В субботу перед началом переговоров глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что цель Ирана — достичь справедливого и уважительного соглашения на равноправной основе. Он призвал американцев придерживаться аналогичного подхода. Это, по словам Аракчи, даст возможность для выхода на путь переговоров.

История конфликта вокруг иранской ядерной программы между США и Ираном

Он добавил, что необходимо определиться с графиком переговоров по ядерной сделке.

Ранее Трамп заявил, что Иран «окажется в опасности», если переговоры с Вашингтоном не увенчаются успехом.