Президент Словакии раскритиковал западных дипломатов

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что не понимает послов стран ЕС, которые отказались отдать дань уважения советским освободителям Братиславы из-за российского дипломата. Словацкого политика цитирует РИА Новости.

Послы стран ЕС, отказались участвовать в памятном мероприятии по случаю 80-летия освобождения Братиславы на мемориале Славин, поскольку туда был приглашен российский посол. По мнению Пеллегрини, западные дипломаты «отдали предпочтение политике вместо того, чтобы отдать дань уважения погибшим за освобождение столицы Словакии».

«Я думаю, что западные дипломаты должны были принять это приглашение не на основе того, какой посол приглашен туда, а на основе уважения к погибшим героям, которые освободили Словакию», — сказал президент.

По его словам, посол России, которого пригласило словацкое правительство, в своем выступлении не сказал ничего, что можно «было как-то подвергнуть критике, и никто его речь не критиковал».

В апреле 1945 года советские войска освободили Братиславу от немецко-фашистских захватчиков. В честь советских солдат в столице Словакии установлен мемориальный комплекс «Славин».