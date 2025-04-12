Эрдоган назвал единственный выход из конфликта Израиля и Палестины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с премьер-министром Палестины Мохаммадом Мустафой в Анталье заявил, что Анкара категорически не приемлет насильственное перемещение жителей Газы и продолжит оказывать им гуманитарную помощь. Об этом сообщает РИА Новости.

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Эрдоган подчеркнул, что единственным выходом из израильско-палестинского конфликта является решение о создании двух государств.

Президент Турции отметил, что Анкара продолжает свои усилия по достижению прочного мира, а также по прекращению израильских ударов по палестинским территориям.

В марте стало известно, что США и Израиль намерены обсудить со странами Африки переселение палестинцев в рамках плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. 5 февраля американский лидер объявил о намерении взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. Он дал обещание, что США будут нести ответственность за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.