Зеленский ввел санкции против ряда политиков из окружения Януковича

Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против бывшего главы нацбанка республики Сергея Арбузова и экс-руководителя администрации президента Андрея Клюева, занимавших посты во времена бывшего президента Виктора Януковича. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что санкционные меры включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов и предотвращение вывода средств за границы Украины.

Кроме Арбузова и Клюева рестрикции были применены против совладельца украинской торговой сети «Эльдорадо» Сергея Полищука и совладелицы украинского IBOX BANK Алены Шевцовой.

До этого Зеленский подписал указ о новых персональных санкциях по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

11 апреля украинский президент ввел санкции против 18 юридических и 130 физических лиц, включая российских журналистов.

В перечень попали холдинг «Ньюс Медиа» (Life, Mash, SHOT, Super), издание News Front, движение «Другая Украина», телерадиокомпания «Таврия», информационно-издательский центр «Петроцентр», издание «Правда.Ру» и другие.