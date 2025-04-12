Лукашенко прокомментировал политику Польши в отношении Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские власти постоянно выдвигают какие-то условия вместо того чтобы начать прямой диалог с Минском. Об этом сообщает БелТА.

В субботу, общаясь с журналистами, Лукашенко привел пример оппозиционера Андрея Почобута, освобождения которого требует Варшава.

«Понятно, Почобут этот — вечная проблема. И какая-то еще тема. "Для того чтобы разговаривать с нами, белорусы должны сделать это". Я говорю: "Да пошлите вы их". Мы никому ничего не должны. Хотите — садимся разговариваем», — сказал Лукашенко.

По его словам, Белоруссия хотела выдать Польше Почобута, однако польская сторона отказалась. А Почобут отказался туда ехать, и «у нас это все записано».

«Все нас упрекают, что мы притесняем кого-то. Никого мы не притесняем. Места всем хватает», — сказал Лукашенко.

Он также заметил, что должность президента в Польше — это всего лишь «кукла, игрушка, чтобы по коридору в Вашингтоне ходить туда-сюда и ждать, когда откроют дверь».

«Власть в Польше — это унижение польского народа, их гордости и достоинства», — сказал глава Белоруссии.

В Белоруссии Почобут был обвинен в разжигании национальной розни, реабилитации нацизма и призывах к санкциям. 8 февраля 2023 года его приговорили к 8 годам колонии. Глава МИД Польши обсуждал планы по освобождению Почобута во время визита в Вашингтон.