Туск назвал возможные сроки войны Польши с Россией

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал власти страны активнее готовится к возможной войне с Россией, увеличивая численность армии и военные расходы, сообщает MK.RU. По его словам, разведывательные данные якобы свидетельствуют о планах Москвы на значительное расширение военной активности в течение ближайших трех-четырех лет.

Издание отмечает, что Варшава также опасается мирных переговоров между Россией и США, считая, что такие обсуждения могут обернуться негативными последствиями для безопасности республики. Кроме того, Польша обеспокоена тем, что в случае снятия санкций РФ будет способна восстановить свою армию.

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Премьер добавил, что Киев вряд ли получит жесткие гарантии безопасности от США в случае заключения мирного соглашения, что делает положение Польши «еще более уязвимым и опасным». В дополнение к этому Туск объявил о намерении существенно увеличить численность польской армии, поставив цель довести ее до полумиллиона человек.