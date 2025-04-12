В КНР попросили людей до 50 кг не покидать дома

Власти КНР попросили людей весом до 50 килограммов не покидать дома во время сильного ветра, чтобы исключить несчастные случаи. Об этом сообщает India.com.

С пятницы по воскресенье в Пекине, Тяньцзине и других частях провинции Хэбэй ожидаются мощные ветры, достигающие 150 км/ч. Отложены крупные спортивные мероприятия, закрыты парки, приостановлено движение поездов, отменены авиарейсы.

«Китайские государственные СМИ предупредили, что ветер может быть настолько сильным, что людей весом менее 50 кг может «легко сдуть» — пишет издание.

Метеорологические прогнозы указывают на то, что скорость ветра может достичь или превзойти рекорд апреля 1951 года. Песчаные и пыльные бури из Монголии типичны для КНР в этот сезон, но изменение климата усугубляет ненастья.

Отмечается, что впервые за 10 лет Китай объявил оранжевое предупреждение о тайфунах. Вдобавок Пекин готовится к значительному снижению температуры на 13 градусов по Цельсию в течение 24 часов, начиная с субботы.

Ранее из-за штормового ветра на Тайване воздушный змей поднял в небо 3-летнюю девочку весом около 10 килограммов.