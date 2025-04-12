СМИ: победа русских на Украине станет для Европы кошмаром

Конфликт на Украине рано или поздно завершится по одному из четырех базовых сценариев, заявил обозреватель Павел Главачек в статье для портала Info. Он добавил, что самый вероятный из них, первый, станет для Европы «настоящим кошмаром».

По его мнению, в рамках первого сценария Соединенные Штаты в конце мирных переговоров унилатерально подпишут такой договор, который будет в той или иной форме выгоден России. Он добавил, что Киев откажется от него как от неприемлемого.

В США проигнорируют возражения Владимира Зеленского, европейские страны перестанут оказывать Украине поддержку. В итоге, украинский лидер подпишет капитуляцию, уйдет в отставку, его заменят тем, кто будет способен на компромиссы, предположил Главачек.

В дальнейшем Россия заберет весь левый берег Днепра, а на правом появится протекторат под управлением Москвы, уточнил эксперт.

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Второй сценарий предполагает развитие событие по корейскому сценарию — положение будет зафиксировано по линии соприкосновения. В этом случае, Россия получит Крым, Донбасс, ряд районов Запорожья и Херсонской области. Украина примет внеблоковый статус, не получит никаких гарантий безопасности.

Согласно третьему сценарию, пояснил обозреватель, будет подписан договор о перемирии. Украина останется свободной, независимой страной, вступит в ЕС, получит гарантии безопасности, на ее территории будут размещены контингенты «коалиции желающих».

Четвертый сценарий предполагает, что США снова изменят свою политику, развернутся к Украине, продолжат оказывать ей финансовую и материальную поддержку, заметил Главачек.

Затем конфликт завершится, Украину примут в НАТО и ЕС, Россия утратит все территории, что взяла под контроль. Кроме того, на фоне военного поражения РФ развалится по образцу СССР, а Европа станет сильнее, самостоятельнее, устойчивее, разъяснил обозреватель.

По мнению автора, этот сценарий является наилучшим для Европы. Вместе с тем, его реализация представляется маловероятной.