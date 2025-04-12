Румынские чиновники после жесткой критики открыли каналы связи с США

Официальные лица в Бухаресте пытаются «склонить Белый дом на свою сторону» после того как вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале обрушился с критикой на Румынию из-за незаконной отмены президентских выборов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Источники сообщили, что правительство премьер-министра Марселя Чолаку развернуло информационно-пропагандистскую кампанию, чтобы убедить Дональда Трампа и его команду в том, что снятый с выборов кандидат Кэлин Джорджеску не является их союзником.

Чтобы наладить отношения румынские официальные лица пытались открыть несколько каналов связи с Белым домом. В частности, Чолаку «заручился помощью скандального предпринимателя Драгоша Спринчаны».

Последний хвастается тем, что он единственный румынский член клуба Трампа в Мар-а-Лаго и спонсирует республиканцев. Спринчана живет в Палм-Бич и является владельцем крупной американской транспортной компании GoldCoast Logistics.

«Потребовалось некоторое время, прежде чем некоторые политики поняли, как нужно подходить к американским политикам. Отсутствие каналов связи было главной проблемой, которая поставила Румынию в эту ситуацию», — сказал 46-летний Спринчана.

Спринчану попросили «помочь донести аргументы в пользу Румынии до тех, кто ближе всего к Трампу», а также помочь организовать встречи американских политиков с правительственными чиновниками в Бухаресте.

Трамп и его вице-президент не делали никаких комментариев по поводу выборов в Румынии в последние недели. Однако представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз заявил, что Белый дом «продолжает следить за ситуацией» и по-прежнему «глубоко обеспокоен» тем, что верховный суд аннулировал результаты первого тура президентских выборов в ноябре после шокирующей победы Джорджеску.

«Мы будем работать над тем, чтобы такое не повторялось», — сказал Хьюз.

Румынские чиновники оценивают свои пропагандистские усилия «с осторожным оптимизмом».

Bloomberg пишет, что восстановление доверия США имеет решающее значение для Румынии — «члена НАТО с самой протяженной сухопутной границей Европы с Украиной».

Бухарест полагается на Вашингтон в вопросах безопасности: тысячи американских военнослужащих размещены на военной базе в Черном море, а миллиарды долларов выделены на оборонные контракты (истребители F-35 и противоракетные системы).