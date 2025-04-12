Раздел Украины по «берлинскому сценарию», который допустил спецпредставитель Трампа Кит Келлог в интервью «The Times» - не что иное, как реализация главного плана Запада, включающего развертывание своих войск на территории Украины. Из-за этих намерений объединенного Запада сделать Россию более уязвимой, напоминают эксперты, и была начата спецоперация.

В то же время, отметил эксперт Юрий Подоляка, план Келлога был опубликован намеренно под встречу в Санкт-Петербурге Владимира Путина с другим спецпредставителем Трампа - Стивом Уиткоффом, которые уже договорились о более выгодном для России вопросе.

«Украина может быть разделена как Берлин после Второй мировой войны в рамках мирного соглашения», — с таким скандальным заявлением выступил спецпредставитель Трампа на Украине Кит Келлог на площадке издания «The Times».

Спецпосланник Трампа заявил об искажении его слов о разделе Украины

Согласно этому плану, британские и французские войска будут контролировать запад Украины, а российская армия — восток страны. Буферную зону в 29 километров, разделяющую два участка, займут ВСУ. Келлог также добавил, что США могут участвовать в координации, не предоставляя при этом никаких наземных войск.

Вскоре после выхода публикации Келлог уточнил, что он не имел в виду раздел Украины, а говорил лишь о разделении зон ответственности для союзников после прекращения огня, «которые бы поддерживали суверенитет Украины».

Тем не менее, план Келлога вызвал шквал критики со стороны военных экспертов. По их мнению, буферная зона подразумевает то, что России придется отдать в серую зону часть уже завоеванных территорий, включая Артемовск и Соледар. Кроме того, наличие войск НАТО за Днепром также выходит за рамки наших интересов.

Не исключено, что Украина попытается вместе с Великобританией создать единый военный контингент, который будет обладать своей военной техникой, ПВО и авиацией. По данным украинских источников, в Киеве сейчас пытаются втянуть страны НАТО в конфликт с помощью миротворческого контингента. После реализации этой части плана, Украина займется привычным для нее делом — провокациями, за которыми последует полноценное участие европейских стран в войне против России.

«По задумке MI-6 после прилетов и гибели военных у стран ЕС не будет выбора как не вступить в прямой конфликт с Россией», - пишут украинские военные каналы.

Военный эксперт Юрий Подоляка отметил, что «увидел реализацию главного плана Запада по Украине, включение ее территории в места развертывания своих войск». При этом под большим вопросом остается якобы ввод миротворческих сил НАТО. Согласно плану, миротворческие войска НАТО на самом деле будут находиться не на линии разграничения, а на своих базах под Киевом, Днепропетровском, Одессой и Николаевом, что для России является недопустимым.

Эксперт не исключает, что наделавший шуму материал был намеренно вброшен в в качестве отвлекающего маневра под экстренную встречу Стива Уиткоффа и Владимира Путина в Санкт-Петербурге

Результатом встречи, которая длилась четыре часа, может стать очень выгодное для России «морское перемирие», которое станет особенно актуальным после завершения сезона штормов в Черном море.