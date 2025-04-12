Модель Versace умерла от редкой болезни в 27 лет

Австралийка Люси Маркович, 27-летняя модель Versace, умерла от редкой болезни, не выходя из комы. Об этом пишет «СтарХит».

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Люси Маркович в 2015 году завоевала второе место в шоу «Топ-модель по-австралийски». Это открыло девушке большие возможности — она начала сотрудничать с различными брендами, в том числе Givenchy, Versace, Victoria Beckham и Emporio Armani.

По данным портала, несколько лет назад врачи диагностировали у Люси патологию центральной нервной системы — артериовенозную мальформацию.

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Заболевание настолько редкое, что наблюдается всего у одного из 100 тысяч человек, пояснили журналисты.

Аномальное переплетение сосудов расположилось в головном мозге девушки и с каждым годом становилось все больше, препятствовало насыщению мозга кислородом.

2 апреля 2025 года врачи решились на операцию. После нее девушка впала в кому и через 8 дней умерла, не приходя в сознание.

«Мне так больно слышать о Люси. Покойся с миром, прекрасное создание», — написала в соцсетях дизайнер одежды Донателла Версаче.

Ранее сообщалось, что на греческом острове Кос скончалась британская супермодель Джорджина Купер.