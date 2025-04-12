Западные СМИ оценили переговоры Путина и Уиткоффа

Западные издания прокомментировали состоявшиеся накануне переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. «Рамблер» приводит наиболее интересные выдержки.

CBS News отмечает, что Уиткофф в третий раз посещает Россию и встречается с Путиным «с момента возвращения мистера Трампа в Белый дом».

Newsweek пишет, что на видео, опубликованном в соцсетях, видно, как Стив Уиткофф «прикладывает руку к сердцу прямо перед встречей с президентом России Владимиром Путиным».

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«Видно, как Уиткофф незадолго до встречи с российским лидером поправляет галстук, а затем прикладывает правую руку к сердцу. Было неясно, что означал этот жест — некоторые в социальных сетях восприняли это как знак уважения до начала обсуждения, в то время как этот шаг вызвал негативную реакцию со стороны некоторых критиков администрации Трампа», — отмечает издание.

По его оценке, сейчас «меняются условия на поле боя», и по-прежнему нет четкой договоренности о прекращении боевых действий. Поэтому «исход этих переговоров может определить не только следующую фазу конфликта, но и будущее американо-российских отношений».

По мнению Washington Post, визит Уиткоффа проходит на фоне растущего нетерпения в Белом доме, где недовольны тем, что украинский кризис не удается урегулировать.

Telegraph пишет о якобы растущей напряженности между Москвой и Вашингтоном. Белый дом пытается вернуть переговоры в нужную ему колею, отправляя спецпосланника в Москву.

New York Times указывает на совпадение: одновременно со встречей Путина и Уиткоффа прошло заседание контактной группы по Украине в Брюсселе. Это говорит о различных подходах к кризису со стороны США и ЕС.

Накануне Владимир Путин и спецпосланник Уиткофф общались в Петербурге около 4,5 часа.