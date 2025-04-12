В Раде ответили на вопрос о продлении военного положения на Украине

Верховная рада Украины на следующей неделе проголосует за продление еще на 90 дней военного положения и мобилизации, рассказал парламентарий Ярослав Железняк. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались. Законы о продлении этих режимов Владимир Зеленский вносит в парламент за две-три недели до истечения их срока.

«Военное положение и мобилизация будут продлены. Причем будут продлены достаточно скоро. Это случится 15-18 апреля. На 90 дней», — отметил Железняк.

Депутат пояснил, что голосование по этому вопросу обычно проходит в парламенте за две недели до истечения срока действия военного положения и мобилизации.

Британия заявила о «критическом моменте» для Украины в конфликте

Продление делает невозможным проведение парламентских или президентских выборов в августе, уточнил политик.

«Все, кто ожидал, что осенью будут объявлены выборы, немного ошибались», — констатировал Железняк.

На фоне очередного продления военного положения, обещания о скором завершении конфликта со стороны американских партнеров выглядят «не очень реалистично», резюмировал депутат.