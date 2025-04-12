Запаниковавшие жители Аляски бросились скупать продукты в ожидании мощного извержения вулкана. Почти 300 тысяч жителей готовятся к потенциальному извержению вулкана Сперр, расположенного всего в 130 километрах от Анкориджа.

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Поскольку воспоминания об извержении 1992 года все еще свежи в их памяти, местные жители спешат купить все, от скотча для герметизации окон и дверей до очков, берушей, масок N95 и предметов первой необходимости, таких как еда и вода.

Вулканическая обсерватория Аляски заявила в пятницу, что "вулканические волнения продолжаются", сославшись на "55 землетрясений за последнюю неделю", сообщает Daily Mail. Официальные лица говорят, что повышенная сейсмическая активность является признаком того, что магма поднимается под горой Сперр, вызывая напряжение и трещины в окружающей породе.

Напуганные жители Аляски обратились в социальные сети, чтобы поделиться своими приготовлениями к надвигающемуся стихийному бедствию. Хлоя Тернер, жительница Игл-Ривер, сказала, что потратила 415 долларов на покупку продуктов, батареек, защитного снаряжения и корма для домашних животных. Жительница Анкориджа, которая разместила пост в TikToк, написала, что поспешила в гипермаркет Walmart, чтобы купить предметы для защиты дома от токсичного пепла. Первым "необычным" предметом, который она схватила с полки, был рулон синей малярной ленты, "чтобы запечатать любые дыры" в ее доме. В ролике можно увидеть, как она берет с полок несколько пар очков для плавания, чтобы защитить глаза на случай, если кому-то из ее домочадцев "придется находиться на улице, пока падает пепел". Другие покупатели берут очки для плавания даже для домашних питомцев.

Вулканический пепел может раздражать глаза, нос и горло, а также вызывать более серьезные проблемы со здоровьем у людей с астмой, другими формами заболеваний легких и серьезными проблемами с сердцем, по данным Международной сети по угрозам здоровью населения, связанным с вулканами. В течение последнего года гора Сперр испытывала повышенную сейсмическую активность, смещение поверхности земли и выбросы газов, что является признаками надвигающегося извержения. Сейсмическая активность в районе горы Сперр началась в апреле 2024 года, а в октябре частота землетрясений увеличилась в среднем с 30 до 125 в неделю. Во вторник эксперты Вулканической обсерватории Аляски сообщили, что волнения продолжаются и сейсмичность остается повышенной. Гора Сперр демонстрирует и другие признаки беспокойства, и, как полагают ученые, подземные толчки связаны с магмой, поднимающейся из глубин мантии Земли. В дополнение к непрерывной сейсмической активности, 7 марта гора Сперр начала выпускать повышенные уровни газа из кратера на вершине и бокового жерла. По оценкам экспертов, мощное извержение может произойти в ближайшие несколько недель или месяцев.