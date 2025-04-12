Британия заявила о «критическом моменте» для Украины в конфликте

Украина находится в «критическом моменте» в рамках продолжающегося конфликта. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает газета The Independent.

«2025 год — критический год для войны в Украине, и это критический момент», - подчеркнул он.

Как передает издание, Хили открыл заседание Контактной группы по обороне Украины (UDCG) в Брюсселе призывом к своим коллегам-министрам обороны «усилить нашу поддержку Украины в борьбе».

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11 апреля британская газета The Times писала, что Лондон оказал более значительное влияние на военное планирование украинских сил, чем предполагалось ранее.

Газета сообщала, что в связи с поставками дальнобойных ракет Storm Shadow британские военные тайно прибыли на Украину, чтобы помочь подготовить украинские самолеты к запуску ракет и обучить военнослужащих их эффективному использованию. Однако это был не единственный случай участия британских солдат — ранее несколько десятков военнослужащих находились в Киеве для обучения новобранцев использованию противотанковых систем NLAW, которые были поставлены в феврале 2022 года.

Ранее в британской армии не поддержали планы Стармера по отправке войск на Украину.