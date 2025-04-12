Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет «вбить клин» в развитие отношений России и США. Об этом заявил иралндский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter).
«Наркофюрер отчаянно пытается вбить клин между Россией и США. У него ничего не получается», — подчеркнул он.
По словам Боуза, процесс нормализации отношений между Россией и США станет фундаментом развития связей двух стран в будущем, а Зеленский останется только «плохим воспоминанием».
До этого официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявлял, что Соединенные Штаты Америки ждут прекращения огня на Украине для обсуждения с Россией других вопросов на тему урегулирования конфликта.
Спецпосланник Трампа заявил об искажении его слов о разделе Украины
Накануне в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа.
Американский политик прилетает в Россию уже в третий раз с момента инаугурации президента США. На этот раз переговоры были закрытыми, журналистов пустили только на приветственное рукопожатие. До встречи с президентом России Уиткофф встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и посетил синагогу.
8 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ и США ищут долгосрочное и устойчивое решение конфликта на Украине. По его словам, для этого нужно устранить первопричины кризиса, в частности «накачку Украины западным оружием».