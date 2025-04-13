США обогнали Россию в объемах поставок СПГ в Европу

Соединенные Штаты обогнали Россию в объемах поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в первом квартале 2025 года. Об этом сообщает сообщает издание Euractiv со ссылкой на данные экономического аналитического центра Bruegel.

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Уточняется, что американский импорт СПГ в Европейский союз составил 18 млрд куб. м по сравнению с 10 млрд куб. м из России. Тем не менее, основным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) на европейские рынки, не менее 23,5 млрд куб. м., остается Норвегия. Экспорт российского природного газа в формате СПГ в первом квартале 2025 года (январь - март) составил всего 8 млн тонн, это наиболее низкий показатель с 2021 года.

Тем временем, США поставили в тот же период на мировые рынки до 26 млн тонн. До этого стало известно, что Россия и Шри-Ланка рассматривают возможность увеличения объема поставок энергетических ресурсов из РФ в республику.