В США рассказали о «болевой точке» Трампа

Приняв решение о приостановке масштабных пошлин против торговых партнеров, американский президент Дональд Трамп показал Китаю, что имеет «болевую точку». Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечается в статье, поступок Трампа говорит о том, что у него есть предел в готовности поступиться своими целями из-за экономических трудностей. Китай воспринимает это как уязвимость, поскольку имеет долгую историю целеустремленного воплощения в жизнь своей политики, несмотря на последствия, пишет издание.

Белый дом: американские пошлины на товары из Китая составляют 145%

Ранее Китай зеркально повысил импортные пошлины на товары из США до 125 процентов. В комитете по тарифам Госсовета КНР заявили, что крайне высокие пошлины Вашингтона на китайскую продукцию стали серьезным нарушением международных торгово-экономических правил, основных экономических законов и здравого смысла.