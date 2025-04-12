Рубио сделал репост комментария о работе Уиткоффа после его встречи с Путиным
Американская политическая активистка Лора Лумер положительно оценила работу спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа после его встречи с главой России Владимиром Путиным. Ее комментарий репостнул на свою страницу в социальной сети Х американский госсекретарь Марко Рубио.
«Люди любят атаковать Уиткоффа, но он сделал больше для продвижения переговоров о мире и освобождения заложников, чем любой из его критиков-бюрократов», — высказалась Лумер, прикрепив фрагмент из видео встречи Уиткоффа с Путиным в Санкт-Петербурге.
Спецпосланник Трампа после встречи с Путиным улетел в неожиданное место
Рубио сделал репост комментария активистки, написав «100 процентов».
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил переговоры Уиткоффа и Путина.
«Провели продуктивные переговоры со Стивом Уиткоффом», — написал он.