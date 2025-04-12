Рубио поддержал Уиткоффа после встречи с Путиным

Госсекретарь США Марко Рубио поддержал специального посланника Стивена Уиткоффа, отметив его вклад в переговоры и освобождение заложников после встречи с Владимиром Путиным.

Рубио в соцсети X (ранее Twitter, запрещен в России) выразил поддержку специальному посланнику президента США.

Госсекретарь США отметил публикацию американской политической активистки Лоры Лумер, в которой та высоко оценила вклад Уиткоффа в переговоры и освобождение заложников. Она подчеркнула, что Уиткофф сделал больше для продвижения переговоров, чем кто-либо из его критиков.

Рубио отметил публикацию Лумер в своем профиле фразой «100%», выражая полную поддержку усилиям Уиткоффа.

Напомним, Путин обсудил с специальным посланником президента США различные аспекты урегулирования конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате.