В Польше пожалели об испорченных отношениях с Россией

Польша испортила отношения с Россией для осуществления внутренних политических целей. Об этом пишет газета Myśl Polska.

В статье отмечается, что Польше невыгодны плохие отношения с Россией, которая является сверхдержавой. Ухудшение отношений между странами — это «показатель краха политической мысли» в Варшаве, считает издание.

В России отреагировали на желание Польши участвовать в переговорах по Украине

В конце марта Польша выразила готовность ввести санкции против России. С аналогичным заявлением выступили власти Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии. Кроме того, они выступили за то, чтобы активы России оставались замороженными до прекращения украинского конфликта.