Спецпосланник Трампа после встречи с Путиным улетел в неожиданное место

Самолет, на котором, вероятно, находился спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, прилетел в Оман. Об этом свидетельствуют данные специализированных сервисов.

По информации FlightRadar24, рейс, предположительно используемый спецпосланником США, приземлился в Омане накануне важной встречи. Именно здесь 12 апреля должны состояться непрямые переговоры на высоком уровне между Ираном и Штатами, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

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В ходе переговоров в Санкт-Петербурге между российским лидером Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивом Уиткоффом обсуждались вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине. Об этом было заявлено в пресс-службе Кремля. Сама встреча Путина и Уиткоффа продлилась 4,5 часа.