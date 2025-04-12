Мексика согласилась поставлять воду фермерам Техаса из-за угроз Трампа

Guardian: Мексика будет поставлять воду фермерам Техаса после угроз Трампа
Мексика будет поставлять воду фермерам Техаса после угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины. Об этом пишет The Guardian.
«Неспособность Мексики справляться с поставками воды вызвала дипломатическую ссору с ее крупнейшим торговым партнером. Днем ранее Трамп заявил, что ужесточит меры, включая тарифы или санкции против Мексики. Техасские республиканцы также публично обвинили Мексику в вопиющем игнорировании договора, что наносит ущерб фермерам, зависящим от поставок воды», — говорится в публикации.
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Позже президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что техасским фермерам, которым нужна вода, будет немедленно поставлено «определенное количество миллионов кубометров». По ее словам, страна ищет альтернативу для соблюдения 81-летнего договора о совместном использовании воды с США. Предложение уже было отправлено американским чиновникам, добавила Шейнбаум.
Накануне Трамп сообщил, что намерен ужесточить пошлины и ввести санкции против Мексики из-за нарушения ею договора 1944 года о поставках воды в Техас. По его словам, Мексика должна Техасу 1,3 млн акрофутов воды по Договору о водных ресурсах 1944 года.
Ранее стало известно, что власти Мексики планируют изменить конституцию из-за действий США.