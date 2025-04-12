Россия и США готовят новую сделку по космосу

Частью большой сделки между Россией и США, которую готовятся подписать Владимир Путин и Дональд Трамп, может стать совместный проект на Марсе. Об этом в интервью URA.RU рассказал член Совета по внешней и оборонной политике, член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин.

«Неважно, что именно какая сторона вложит в марсианский проект, потому что его смысл — стать вишенкой на договоренностях между Россией и США. Дмитриев выступает в роли переговорщика со Штатами, с которыми у нас сейчас очень много проблем, нерешенных вопросов и накопившихся обид», — сказал собеседник URA.RU.

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По его мнению, в Вашингтоне уже сейчас признают, что американцы ведут против России «войну руками Украины». Чтобы перевернуть эту страницу, нужен красивый и взаимовыгодный проект, которым станет совместное освоение Марса и создание там базы, добавил Ионин. Эксперт считает, что к такому проекту могут также присоединиться Индия и Китай.