Уиткофф назвал Трампу самый быстрый способ завершить конфликт на Украине

Спецпосланник США Стивен Уиткофф заявил американскому президенту Дональду Трампу, что самым быстрым способом урегулировать конфликт на Украине является признание контроля РФ над территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

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По информации журналистов, Уиткофф выступил с таким докладом для Трампа вскоре после переговоров с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне.

Уиткофф назвал Трампу самый быстрый путь прекращения конфликта на Украине

При этом спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог, который тоже присутствовал на встрече, возразил Уиткоффу. По его мнению, украинские власти никогда не согласятся в одностороннем порядке признать контроль Москвы над указанными территориями.

Кирилл Дмитриев 5 апреля завершил свой визит в США, в ходе которого провел встречи с представителями администрации Дональда Трампа. Он поблагодарил американскую сторону за позитивные, искренние и конструктивные переговоры.

По словам Дмитриева, во время переговоров с представителями Вашингтона поднимались вопросы по восстановлению отношений между Россией и Штатами, в том числе обсуждалось развитие экономического сотрудничества и возобновление прямого авиасообщения между двумя государствами.

В свою очередь, Стивен Уиткофф прибыл в Россию утром 11 апреля для встречи с Владимиром Путиным. Помимо этого, он провел переговоры с Дмитриевым и посетил Большую хоральную синагогу в Санкт-Петербурге.

Ближе к вечеру началась встреча представителя США с российским лидером в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Она длилась 4,5 часа, основной темой были аспекты урегулирования на Украине. В Белом доме назвали поездку Уиткоффа в Россию шагом на пути к прекращению огня, а также к урегулированию конфликта в целом.