Спецпосланник Трампа заявил об искажении его слов о разделе Украины

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог заявил об искажении газетой The Times его слов о «зонах контроля». Он высказался об этом на своей странице в соцсети X.

«Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня, которые бы поддерживали суверенитет Украины. В обсуждениях раздела я имел в виду области или зоны ответственности союзных сил (без войск США)», — указал он.

Спецпосланник Трампа предложил разделить Украину как послевоенный Берлин

Келлог подчеркнул, что не имел в виду раздел Украины.

В статье британской газеты утверждалось, что спецпосланник Трампа предложил разделить Украину как послевоенный Берлин.