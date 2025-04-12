Спецпосланник Трампа заявил об искажении его слов о разделе Украины
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог заявил об искажении газетой The Times его слов о «зонах контроля». Он высказался об этом на своей странице в соцсети X.
«Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня, которые бы поддерживали суверенитет Украины. В обсуждениях раздела я имел в виду области или зоны ответственности союзных сил (без войск США)», — указал он.
Спецпосланник Трампа предложил разделить Украину как послевоенный Берлин
Келлог подчеркнул, что не имел в виду раздел Украины.
В статье британской газеты утверждалось, что спецпосланник Трампа предложил разделить Украину как послевоенный Берлин.