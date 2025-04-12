США предупредили Китай о «нехороших» последствиях торговой войны

В случае дальнейшей эскалации торговой войны с Соединенными Штатами, Китаю будет «нехорошо». Об этом на брифинге заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт, передает РИА Новости.

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«Президент будет великодушным, если Китай намерен заключить изменение с США. Если Китай сохранится, это нехорошо для Китая. США сильнейшая, лучшая экономика в мире. Как доказательство: более 75 стран звонят администрации немедленно, чтобы отключить изменение. Президент хочет сделать то, что правильно для президента народа», — заявила Левитт.

Она добавила, что президент Дональд Трамп ждет от Китая первого шага в восстановлении «более справедливых взаимоотношений» с Соединенными Штатами.

Белый дом оценил первые результаты начатой Трампом мировой торговой войны

Также Кэролайн Ливитт заявила, что свыше 15 государств уже направили Соединенным Штатам предложения о заключении новых торговых договоренностей.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее Песков заявил, что Россия работает над минимизацией «экономического шторма» от пошлин США.