Президент США Дональд Трамп прошел обследование состояния здоровья, об этом сообщили в Белом доме, передает РИА Новости.

Глава государства пробыл в медицинском центре около четырех часов. Регулярное обследование производили врачи правительственного госпиталя имени Уолтера Рида.

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Трамп прошел несколько процедур без анестезии и в сознании. Белый дом пообещал обнародовать выводы специалистов о состоянии здоровья политика.

В июле прошлого года издание The American Conservative обвинило американскую администрацию в сокрытии правды о состоянии здоровья предыдущего президента США Джо Байдена.