Появились подробности о переговорах Украины и США по минералам

На переговорах Украины и США по ресурсной сделке была «антагонистичная» атмосфера. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

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Как полагает собеседник агентства, пожелавший остаться анонимным, перспективы прорыва призрачны. Он также раскритиковал новый проект соглашения, назвав его максималистским.

Сибига: Украина выработала позицию по соглашению с США по недрам

Консультации Украины и США по соглашению о совместной добыче ресурсов прошли в Вашингтоне в пятницу, 11 апреля. Незадолго до этого премьер-министр республики Денис Шмыгаль заявлял, что делегацию Киева ожидают длительные переговоры, по итогам которых она добьется «равных условий» с Вашингтоном.

28 марта стало известно, что Украина получила от США проект нового соглашения по полезным ископаемым, который «нарушает все красные линии Киева».