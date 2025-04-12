Премьер Грузии указал на трагическое положение Великобритании

Введение персональных санкций против генерального прокурора Грузии Георгия Габиташвили и других представителей силовых ведомств государства может говорить лишь о трагическом положении дел в Великобритании. На это указал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, его слова приводит ТАСС.

Как утверждает Кобахидзе, страна, которая является носителем богатых традиций, без всяких доказательств и фактов применяет против людей «меру, соотносимую с уголовным преступлением».

«Это, конечно же, говорит о трагичности, исходя из той истории, которую до сих пор прошла Англия, Великобритания. Мы можем лишь выразить сожаление в связи со всем этим», — указал он.

Ранее Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси готов к перезагрузке отношений с Вашингтоном и будет ждать, какую позицию по этому вопросу займет президент США Дональд Трамп.