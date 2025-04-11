Кобахидзе указал на трагическое положение Британии

Введение Британией санкций против генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили и других представителей силовых структур республики говорит о трагическом положении дел в Великобритании. На это указал грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

Как отметил он, Британия без всяких доказательств применяет против людей меру, соотносимую с уголовным преступлением.

«Это, конечно же, говорит о трагичности, исходя из той истории, которую до сих пор прошла Англия, Великобритания», — привёл его слова ТАСС.

Кобахидзе добавил, что грузинская сторона может только выразить сожаление с происходящим.

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Ранее он сообщил, что в 2022 году Грузию дважды призывали участвовать в боях на Украине.