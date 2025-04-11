Белый дом оценил первые результаты начатой Трампом мировой торговой войны

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге оценила первые результаты начатой президентом США Дональдом Трампом мировой торговой войны. Ее заявление цитирует Newsweek.

Представитель администрации подчеркнула, что американский лидер хочет видеть справедливую торговую практику в отношении США по сему миру. Она уточнила, что более 75 стран обратились в Вашингтон с целью решить торговые вопросы.

«Телефоны разрывались от звонков желающих заключить сделки, и все эти страны мудро прислушались к призыву президента Трампа не принимать ответных мер», — сказала Левитт.

Она добавила, что в ответ американская администрация дала им паузу на введение пошлин в 90 дней и существенно более низкие тарифные ставки на период достижения окончательных договоренностей.

«Президент хочет сделать то, что правильно для американского народа, он хочет видеть справедливую торговую практику по всему миру, и это его намерение и его цель», — заключила Левитт.

Ранее исполнительный директор Международного торгового центра (ITC) Памела Коук-Хэмилтон выразила мнение, что взаимные пошлины, введенные властями ряда стран в ответ на резкое ужесточение таможенных тарифов США, приведут к кардинальным изменениям в мировой торговле.