Келлог отреагировал на идею Уиткоффа о признании новых регионов России

Спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог раскритиковал слова спецпредставителя Стивена Уиткоффа о том, что признание новых российских регионов станет быстрым способом достичь мира.

Об этом сообщило агентство Reuters.

«На встрече с Трампом генерал Кит Келлог... выступил против Уиткоффа... Украина... никогда не согласится в одностороннем порядке передать России полное право собственности на эти территории», — сообщило агентство со ссылкой на два источника.

Уиткофф заявил президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу, что самый быстрый путь к прекращению огня в украинском конфликте связан с признанием Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР российскими.

Уиткофф назвал Трампу самый быстрый путь прекращения конфликта на Украине

Издание Semafor сообщало, что в Вашингтоне не исключили признание Крыма российским в ходе переговоров по конфликту на Украине.