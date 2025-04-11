Каллас сообщила печальные новости об Украине

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что участники «коалиции желающих» по предоставлению гарантий Украине не смогли достичь договоренности на последней встрече. Об этом сообщает The Telegraph.

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По словам Каллас, последние переговоры коалиции не внесли ясности в планы стран-участниц. Она объяснила, что разные страны в коалиции все еще придерживаются разных точек зрения, поэтому обсуждение вопроса гарантий Украине продолжится в будущем.

При этом, ранее министр обороны Великобритании Джон Хили совсем иначе оценил прошедшие переговоры. По мнению министра, во время последней встречи участники коалиции смогли «хорошо продвинуться» в проработке планов.

Каллас заявила об отсутствии гарантий безопасности для Украины со стороны ЕС

Ранее шесть стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить своих миротворцев на Украину.