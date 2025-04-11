На Западе заявили об отсутствии у администрации Трампа четкого плана по Украине

У администрации президента США Дональда Трампа отсутствует четкий план по урегулированию конфликта на Украине, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванных западных дипломатов.

По словам источников, складывается ощущение, что Вашингтону не хватает реального плана по установлению мира, этому свидетельствуют противоречивые заявления американских представителей.

«Мы иногда слышим противоречивые вещи от разных членов администрации. Это усиливает ощущение того, что тут нет реального плана», — рассказал собеседник агентства.

В статье отмечается, что администрация Трампа не сформировала скоординированный процесс по политике в отношении Украины, несмотря на постоянную коммуникацию между спецпосланниками США Стивеном Уиткоффом и Китом Келлогом.

Источник агентства также рассказал, что национальный комитет безопасности США провел только одну встречу по разрешению украинского конфликта, что противоречит обычной практике Белого дома. Из-за этого возникла путаница как внутри американской администрации, так и среди европейских союзников относительно стратегии мирного урегулирования.

Уиткофф назвал Трампу самый быстрый путь прекращения конфликта на Украине

Ранее стало известно, что Стивен Уиткофф после встречи с российским представителем Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне назвал американскому лидеру самый быстрый путь прекращения конфликта на Украине. По мнению чиновника, наиболее быстрым способом достичь мирного соглашения является официальное признание российскими четырех регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. С этой позицией не согласен Кит Келлог. Он подчеркнул, что Киев никогда не пойдет на подобные договоренности.