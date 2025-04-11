Минюст США: задержан собиравшийся убить Трампа мужчина

Минюст США распространил заявление, в котором сообщается о задержании в Пенсильвании мужчины, высказывавшего намерения убить президента Дональда Трампа.

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По данным американских властей, в Батлере, где в прошлом году во время митинга Трампа ранил в ухо Томас Крукс, теперь был схвачен 32-летний Шон Монпер.

Задержанного обвиняют в том, что он делал заявления с угрозами в адрес президента США и других официальных лиц.

Так, 17 февраля он заявил: "Нет, нам просто нужно начать убивать людей, Трампа, Илона, всех глав агентств, назначенных Трампом, и всех, кто стоит на пути". Также Монпер призывал к "американской революции 2.0".

4 марта он сообщил в видеоролике на Youtube: "Я убью его сам". При этом ролик назывался: "Прямой эфир: обращение Трампа к Конгрессу".

Пока нет данных, насколько серьезными могли быть угрозы в адрес президента США от задержанного лица.